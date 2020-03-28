СОЧИ, 28 мар — ПРАЙМ. Организованные туристы, которых выселяют из отелей в Сочи из-за мер по борьбе с распространением коронавируса, смогут вернуться домой на специальных чартерах, сообщил РИА Новости заместитель директора департамента курортов и туризма администрации города Сочи Сергей Доморат.

В субботу в СМИ появилась информация и видео о том, что туристов начали массово выселять из отелей в Сочи. Сообщалось, что причиной такого решения отелей стало распоряжение правительства РФ о приостановке работы средств размещения в связи с угрозой распространения коронавируса с 28 марта. При этом власти курорта заявляли, что с субботы прекратится заселение новых гостей в отели, а те, кто остановился раньше, смогут в режиме изоляции жить в Сочи до возвращения домой. В пятницу сообщалось, что в Сочи находится около 52 тысяч туристов, 222 из которых иностранцы.

"Компания "Библиоглобус" аннулировала все брони на размещение в управляемых ей отелях Сочи с 28 марта. Гражданам, которые приобрели туры, осуществляется возврат средств. В том числе под запрет на проживание в гостиницах и отелях попали туристы, которые уже находятся в Сочи, в частности, в отеле "Сигма Сириус". Сейчас с постояльцами проводится разъяснительная работа. Те, кто выкупил туры с перелётом, будут доставлены домой на специальных чартерах", — пояснил Доморат.

Он уточнил, что тем, кто приехал в Сочи самостоятельно и заселился в отель до 28 марта, также предложено вернуться в свои города. Многие туристы, понимая серьезность ситуации, согласились покинуть Сочи.

"Тем же отдыхающим "Сигма Сириус", кто пожелал остаться на курорте, предоставлена возможность проживать в отеле ещё несколько дней бесплатно, частичный возврат средств за оставшиеся дни им также произведён. Питание эти граждане должны организовать самостоятельно", — добавил Доморат.

В Сочи с субботы вводятся жёсткие ограничительные меры. С 28 марта по 5 апреля отелям, здравницам и малым средствам размещения запрещено бронировать номера и заселять туристов. Закрываются все горнолыжные курорты Красной Поляны. Все точки общественного питания – рестораны и кафе – временно прекращают работу. Закрыты для посещения парки культуры и отдыха, объекты турпоказа, торгово-развлекательные центры, прекращены экскурсии в том числе в городских музеях. Приостановлена деятельность МФЦ. Мэр призвал жителей не выходить на улицу без необходимости.