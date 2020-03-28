МОСКВА, 28 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ выделило Росавиации из своего резервного фонда 1,5 миллиарда рублей на возмещение авиакомпаниям затрат по вывозу россиян из-за границы в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте кабмина в субботу.

"Подписанным распоряжением Росавиации из резервного фонда правительства России выделены 1,5 млрд рублей в целях предоставления в 2020 году субсидий организациям воздушного транспорта на возмещение затрат, понесенных при выполнении мероприятий по вывозу из иностранных государств с неблагоприятной ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции, российских граждан и граждан государств СНГ, Абхазии и Южной Осетии, въезжающих на территорию России в целях дальнейшего следования в государства своего гражданства", — говорится в справке к документу.

Росавиации поручено проконтролировать использование средств и представить доклад до 1 февраля 2021 года.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 512 тысяч человек, свыше 23 тысяч скончались.

Многие страны из-за пандемии закрыли границы. Теперь государства вынуждены эвакуировать своих граждан домой.