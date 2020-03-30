МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Пассажиропоток 32 крупнейших аэропортов РФ в марте снизился на 60% в годовом выражении, следует из сообщения в Telegram-канале Международной ассоциации аэропортов (МАА) и опубликованного там же графика.

"График динамики пассажиропотока, составляемый МАА, отражает ситуацию в 32 крупнейших аэропортах России, в том числе во всех трех столичных. К оперативному обмену данными присоединились два крупнейших аэропорта страны – "Шереметьево" и "Домодедово". Общее снижение объемов в отрасли к началу новой недели — 60% (в марте в годовом выражении — ред.)", — говорится в сообщении.