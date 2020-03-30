МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Российская фармацевтическая компания "Р-Фарм" подала международную патентную заявку на средство против коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"29 марта 2020 года группа компаний "Р-Фарм" подала первую международную патентную заявку на биотехнологический препарат, связывающий вирусные частицы и препятствующий их проникновению в альвеоциты", — рассказали в пресс-службе.

Как сообщил председатель совета директоров компании Алексей Репик, проект по разработке препарата находится на ранней стадии, но является приоритетным и продвигается в ускоренном порядке.

"Мы рассчитываем, что наряду с другими перспективными методами лечения новая молекула сможет внести свой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией в России и в мире", — отметил Репик.

ГК "Р-Фарм" специализируется на разработке, производстве и коммерциализации высокотехнологичных лекарственных средств, лабораторного оборудования и медицинской техники. Группа работает на территории РФ, а также в странах СНГ, США, Германии, Японии.