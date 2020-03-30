МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Спрос на доставку продуктов питания в первый будний день самоизоляции растет лавинообразно: по сравнению с обычным февральским днем в Москве он подскочил в 20 раз, в регионах – в 10 раз, сообщил РИА Новости управляющий и сооснователь iGooods Григорий Кунис.

"На фоне коронавируса и "выходной" недели спрос на доставку продуктов вырос лавинообразно: в Москве — в 20 раз, в регионах — в 10 раз. Мы прикладываем все усилия, чтобы клиенты получили свои заказы как можно быстрее", — сказал Кунис.

Он указал, что сервис нанимает дополнительных сотрудников, оптимизирует процесс сборки и доставки товара, однако спрос значительно опережает наращивание ресурсов.

"В результате сроки ожидания из некоторых торговых сетей достигают от нескольких дней до недели. Просим учитывать это при планировании заказа. Мы приносим свои извинения за длительное ожидание и делаем все, чтобы безопасно и как можно скорее доставить продукты", — добавил Кунис.

Президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране недели с 30 марта по 3 апреля нерабочей с сохранением за работниками зарплат. Глава государства в обращении к гражданам в среду, 25 марта, пояснил, что длинные выходные позволят снизить распространение коронавируса в России.

В воскресенье вечером в Москве и Подмосковье был введен всеобщий режим самоизоляции для профилактики коронавируса. Выходить можно только в аптеку и за продуктами, есть еще несколько исключений.

Компания iGooods является крупнейшим сервисом доставки продуктов по данным аналитического агентства InfoLine. Сервис осуществляет доставку продуктов из порядка 150 магазинов в Москве, Санкт-Петербурге (и Кингисеппе Ленинградской области), Казани, Белгороде, Оренбурге, Сургуте, Барнауле, Ярославле, Туле и Твери.