ЛОНДОН, 30 мар /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Британская авиакомпания EasyJet полностью прекратила полеты по всем своим направлениям из-за ограничений на фоне коронавируса, следует из заявления лоукостера.

"В результате беспрецедентных ограничений на поездки, введенных правительствами в ответ на пандемию коронавируса, и введения национальных карантинов во многих европейских странах EasyJet сегодня полностью остановила весь свой парк самолетов", — говорится в заявлении.

Около четырех тысяч сотрудников авиакомпании, которые с 1 апреля останутся без работы, будут получать 80% от среднемесячной заработной платы в течение двух месяцев. Приостановка полетов введена на неопределенный срок.

В настоящее время EasyJet также ведет переговоры с госорганами по продолжению репатриации британских граждан, находящихся за пределами Соединенного Королевства.