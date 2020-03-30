МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Девальвация рубля на 20% привела к всплеску спроса на рынке недвижимости в полтора раза – россияне пытаются спасти сбережения, вложив деньги в квадратные метры, говорится в сообщении портала Циан.

Повышение стоимости квартиры при стабильном рынке ограничивает спрос на объект – многие клиенты ориентируются на определенный бюджет и не готовы рассматривать более дорогие варианты. Однако обесценивание рубля способствовало росту спроса на объекты и с повышающимся прайсом, отмечается в нем.

По подсчетам экспертов Циан, в "докризисный" период на квартиры, цена на которые была повышена, приходилось только 4,5% просмотров. После 6 марта, когда произошел обвал курса рубля, на подорожавшие лоты приходится уже 7,7% интереса покупателей. Это связано с тем, что в последние недели ценами на квартиры стали интересоваться не только те, кто давно присматривается к покупке, но и те, кто пытается успеть потратить деньги на фоне неопределенности, поясняется в материале.

При этом продавцы стали чаще увеличивать стоимость. За последние три недели цены были повышены для 5% квартир (против 3% в "докризисный" трехнедельный период). Получить дисконт стало сложнее. За последние три недели для 14% квартир цена была снижена, в докризисный период цены уменьшились для 17% всех лотов в продаже, говорится в сообщении. По данным Циан 72% продавцов не меняли стратегию, несмотря на новые факторы, оказывающие влияние на рынок. На протяжении последних шести недель цены остались прежними для 67,5% квартир. 4,5% продавцов снизили стоимость и до, и после 6 марта. Всего для 0,3% лотов стоимость выросла за оба периода.

Наиболее активно за последние три недели повышали стоимость продавцы в Санкт-Петербурге (цена выросла для 8% лотов), Москве (7%), Воронеже (6%), отмечается в материале. Наибольшая доля квартир со снижением цены пришлась на Уфу и Казань (18%), а также Екатеринбург (17%). Эксперты Циан объясняют активное уменьшение цен на недвижимость желанием найти покупателя до возможного пересмотра ключевой ставки. Напомним, только 20 марта стало известно, что ставка сохранится на текущем уровне. Фактически две недели рынок поддерживал ажиотаж, вызванный возможным подорожанием ипотеки, говорится в сообщении.