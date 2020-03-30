МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. РФ ограничит количество вывозных чартерных рейсов, полеты в Москву будут выполняться только в аэропорт "Шереметьево" и не более 500 человек в сутки, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

Глава Минтранса РФ Евгений Дитрих в понедельник сообщил, что количество рейсов для вывоза россиян из-за рубежа с 31 марта будет сокращено.

"Условие выполнения рейса в Москву — только в аэропорт "Шереметьево" и не превышая квоту на прибытие граждан — не более 500 человек в сутки", — сказал источник.