МОСКВА, 30 мар — ПРАЙМ. Представители российского ресторанного и гостиничного бизнеса направили письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, где обратили внимание на бедственное положение отраслей, вызванное ситуацией с коронавирусом, и выдвинули предложения по неотложным мерам государственной поддержки.

"Кризис на рынке гостиничных услуг и услуг общественного питания, возникший в связи с эпидемией коронавируса COVID-19, достиг беспрецедентной глубины. Загрузка гостиниц и ресторанов в большинстве субъектов РФ снизилась в последние дни месяца до критических 8-10%, падение продолжается, органы власти приостанавливают работу предприятий. Прогноз на ближайшие месяцы — крайне отрицательный", — отмечается в письме, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.

По мнению представителей бизнеса, предпринимаемые органами государственной власти меры поддержки запаздывают и не носят комплексного характера, поэтому недостаточны для стабилизации рынка гостеприимства.

Представители бизнеса просят государство принять первоочередные меры поддержки отрасли, среди которых – налоговая поддержка бизнеса, в частности предоставление отсрочки на один календарный год (без начисления процентов и/или пени) по платежам по налогу на прибыль, подлежащим начислению и/или оплате с 1 марта по 30 июня 2020 года, и их списание. В последующие месяцы предполагается установить ставку по налогу на прибыль, зачисляемому в федеральный бюджет и в бюджеты субъектов РФ, в размере 0%. Кроме того, профессионалы отрасли рассчитывают на льготы по налогу на имущество, отсрочки по платежам по земельному налогу и по страховым взносам на год.

Кроме того профессионалы выступили за введение моратория на любые налоговые проверки в первоначальный период за исключением проверок, связанных с ликвидацией бизнеса.

Среди мер финансовой поддержки отельеры и рестораторы заинтересованы в субсидировании сохранения рабочих мест и персонала на время простоя в размере двух третей сумм окладов во избежание массовых сокращений, субсидирование затрат по уплате коммунальных платежей или установление пониженных тарифов в первоначальный период.

Оговаривается так же необходимость создания условий для кредитной поддержки, в частности предоставление кредитным организациям и государственной корпорации "ВЭБ.РФ" субсидий из федерального бюджета для возмещения недополученных процентных платежей по кредитам, предоставленным ранее для пополнения оборотных средств, ведения уставной деятельности и другое.