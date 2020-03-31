МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Интернет-магазин Wildberries может начать продавать в России алкоголь и лекарства, сообщила основательница крупнейшего в стране онлайн-ритейлера Татьяна Бакальчук в ходе пресс-конференции в Zoom.

"По поводу алкоголя… в пятницу Михаил Владимирович (Мишустин — ред.) сказал, что они в ближайшее время хотят запустить и лекарства безрецептурные, и алкоголь. Как только мы получим законодательное подтверждение, что можно торговать, скорее всего, (алкоголь — ред.) появится, потому что у нас есть договоренность с Краснодарским краем. Мы хотели помочь им экспортировать их вино в Восточную Европу накануне. Мы не гонимся, чтобы прямо сейчас начинать грузить алкоголь. Как только сделаем лицензию, соответственно, начнем продавать", — сказал она.

Вопрос розничной интернет-торговли алкоголем в России обсуждается уже несколько лет. В начале августа 2018 года в Минфине сообщили, что внесли в правительство законопроект, предполагавший запуск с января 2019 года онлайн-продаж пива, российского вина и шампанского производителями и оптовиками, а с 2020 года — всего алкоголя, но также только производителями и оптовиками.

Что касается лекарств, основательница Wildberries напомнила, что компания уже сотрудничает с фармацевтической группой "Протек". "Мы продавали все, что не относится к лекарствам. Как только разрешат, мы будем готовы подключить весь их ассортимент. Действовать точно будем в рамках законодательства, поэтому надо посмотреть, что там вышло, может быть, там нужно получение каких-нибудь лицензий", — сказала Бакальчук.

Wildberries — крупнейший, по версии журнала Forbes, онлайн-ритейлер России, работает на рынке 15 лет. География присутствия компании охватывает шесть стран — Россию, Польшу, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Армению. Оборот Wildberries в 2019 году вырос почти в 1,9 раза и достиг 223,5 миллиарда рублей. В компании работают свыше 36 тысяч человек.