МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Индустрия сервиса больше всего пострадала в Москве из-за пандемии коронавируса, всего 100 компаний ищут сотрудников, сообщил журналистам во вторник директор столичного центра занятости населения "Моя работа" Роман Шкут.

"В настоящий момент бизнес очень серьёзно пострадал. В первую очередь, это сервисные индустрии — это ресторанный бизнес, гостиничный бизнес, фитнес, организация событий и праздников. И мы видим, что только единицы на рынке труда сейчас готовы набирать людей, — это, в первую очередь, курьеры, грузчики, операторы колл-центров, онлайн-индустрия", — рассказал Шкут.

По его словам, в базе данных центра занятости сейчас порядка 2 тысяч вакансий от 100 работодателей, которые готовы взять людей. Но в целом рынок очень осторожен.