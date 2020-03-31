https://1prime.ru/business/20200331/831175998.html
Цены на бензин
Не так страшен импорт. Почему бензин в России вскоре вновь подорожает
Нефть
Америка дрогнула первой: США просят о нефтяном перемирии
Санкции против РФ
Трамп продлил на год санкции в связи с киберугрозами, в которых обвиняют Россию
Налоги
Госдума разрешила любым регионам с июля вводить налоговый режим для самозанятых
Антивирус для экономики РФ
Дума приняла закон о расширении полномочий кабмина и праве вводить ЧС
Регулирование интернета
ФАС изучит инициативу о замедлении работы иностранных сервисов в период самоизоляции
Торги
Рубль в последний день квартала значительно растет к доллару и евро
Сделка ОПЕК+
Азербайджан не меняет планы по добыче нефти на 2020 год из-за остановки сделки ОПЕК+
https://1prime.ru/business/20200331/831175998.html
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