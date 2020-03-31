МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Сервис онлайн-заказа такси "Яндекс<YNDX>.Такси" вновь отозвал из Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России ходатайство по сделке о покупке активов сервиса "Везёт", сообщили РИА Новости в пресс-службе "Яндекс.Такси".

"Мы отозвали ходатайство по сделке с "Везет", но наш интерес к компании сохраняется", – сообщили в пресс-службе "Яндекс.Такси".

Источник, знакомый с ходом сделки, рассказал РИА Новости, что решение обусловлено тем, что "Яндекс.Такси" хочет пока сосредоточиться на поддержке текущих партнеров – водителей и таксопарков в условиях снижающегося спроса на рынке.