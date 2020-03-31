МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. РЖД из-за снижения пассажиропотока на фоне коронавируса и увеличения числа возвратов уменьшили глубину продаж билетов на поезда до 45 суток, сообщила компания.

РЖД напоминают, что с 2016 года у пассажиров появилась возможность покупать билеты за 60 суток до отправления поезда, с 10 декабря 2017 – до 90 суток, а с 1 апреля 2019 года на некоторые поезда она была увеличена до 120 суток.

"Учитывая тенденцию снижения пассажиропотока и увеличения количества возвращаемых билетов в связи с отсутствием возможности у пассажиров планировать свои путешествия, холдингом "РЖД" принято решение об уменьшении глубины продажи билетов на поезда дальнего следования, отправляющиеся с 29 июня 2020 года. Глубина продаж железнодорожных билетов возвращена к нормативным значениям… оформление проездных документов осуществляется не позднее 45 суток до даты отправления поезда", — говорится в сообщении.

Холдинг планирует вернуться к прежним условиям продажи билетов после снятия ограничений, связанных с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, когда пассажиры смогут свободно планировать свои путешествия.

Подробную информацию о правилах оформления билетов и о движении поездов РЖД предлагают получить пассажирам на официальном сайте компании в разделе "пассажирам" и телефону ее Единого информационно-сервисного центра.