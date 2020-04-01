МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Американский технологический концерн General Electric (GE) закрыл сделку по продаже своего биофармацевтического бизнеса корпорации Danaher за 20 миллиардов долларов, сообщается в пресс-релизе GE.

"GE объявила о закрытии сделки о продаже BioPharma корпорации Danaher за, приблизительно, 20 миллиардов долларов чистой выручки", — говорится в сообщении.

В соответствии с условиями GE получила в общей сложности 21,4 миллиарда долларов. С учетом налогов на сделки и комиссионных, чистая выручка концерна по итогам сделки составила около 20 миллиардов долларов.

BioPharma является поставщиком инструментов, расходных материалов и программного обеспечения для исследований, разработки и производства биофармацевтических препаратов. Выручка подразделения по итогам 2018 года составила около 3 миллиардов долларов, отмечается в релизе GE.

General Electric — глобальная многопрофильная компания, работающая в сфере инфраструктурных проектов, финансов и масс-медиа.

Американской корпорации Danaher принадлежит около 20 компаний, специализирующихся в области здравоохранения. В штате корпорации работает около 71 тысячи сотрудников.