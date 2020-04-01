МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ. Совет директоров ОАО "РЖД", которое принадлежит государству, избрал своим новым председателем первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, сообщила компания.

Кабмин в начале марта текущего года утвердил новый состав совета директоров РЖД. В него вошли 14 человек, в том числе Белоусов. Первый вице-премьер в марте сообщал журналистам, что он станет новым председателем совета директоров РЖД.

"Избрать председателем совета директоров ОАО "РЖД" Белоусова Андрея Рэмовича", — говорится в сообщении. Решение было принято советом единогласно.

Прежний состав совета директоров возглавлял курировавший тогда транспорт вице-премьер, а ныне глава "Почты России" Максим Акимов. В новый состав Акимов не вошел.