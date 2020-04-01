МОСКВА, 1 апр — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Россияне в ближайшее время могут столкнуться с дефицитом сигарет. Это произойдет, если закрытые сейчас из-за коронавируса предприятия в Санкт-Петербурге и Ленинградской области не возобновят работу. Чтобы не допустить нехватки табачных изделий и тем более "табачных бунтов", следует внести их в список товаров первой необходимости – тогда предприятия смогут работать даже в условиях карантина.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области приостановили работу табачные заводы "БАТ СПб" (принадлежит "Бритиш американ тобако"), "Петро" (Japan Tobacco International) и "Филип Моррис Ижора" (аффилированная компания "Филип Моррис интернэшнл" в России). После того, как табачные изделия исключили из списка товаров первой необходимости, которыми можно торговать во время нерабочей недели, предприятия ушли на карантин. Пока мера действует до 4 апреля, но может быть продлена.

По мнению производителей, эта ситуация может привести к дефициту. "На сегодняшний день можно оценить, что остановка работы крупнейших российских производителей сигарет приведет к недополученным поступлениям в бюджет в размере 10 млрд рублей в неделю", — говорит директор БАТ по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям субрегиона Россия, Центральная Азия, Беларусь Яна Гуськова.

В свою очередь, главный редактор отраслевого информагентства "Русский табак" Максим Королев высказал мнение, что потери для бюджета страны от прекращения работы табачных производств за неделю составляют около 15 млрд рублей.

Кроме того, на прилавках может появиться нелегальная и некачественная табачная продукция. Ее доля на сегодняшний день составляет, по разным оценкам, 15-20%, но в связи с дефицитом она может вырасти.

НЕ ДОПУСТИТЬ ТАБАЧНЫХ БУНТОВ

По мнению Королева, для отрасли не так страшен недельный простой, как тот факт, что на сегодняшний день табак не отнесен к товарам первой необходимости. "Это выглядит странно, поскольку в стране 40 млн курильщиков, и перебои с табачными изделиями могут спровоцировать панику, особенно в условиях повышенной тревожности последнего времени", — считает он.

На этом фоне даже временная нехватка табачной продукции в отдельных частях страны или хотя бы в отдельных торговых сетях может стать триггером для массовой скупки, как это было с гречкой. Вспоминаются и "табачные бунты", к которым в разное время приводили подобные ограничения. Вряд ли что-либо подобное нужно сейчас властям, уверены эксперты.

"Ясно, что государство примет решение о продлении или непродлении режима самоизоляции, невзирая на любой бизнес, в том числе, табачный. В этой ситуации следовало бы вернуть табачные изделия в список товаров первой необходимости, чтобы предприятия могли работать на законных основаниях", — считает Королев.

НА СКОЛЬКО ХВАТИТ ТАБАКА

Прогнозировать, насколько хватит имеющихся торговых запасов всех сигарет невозможно. "БАТ" — мультикатегорийная компания, в линейке которой присутствует продукция различных брендов, ценовых категорий и способов потребления. Каких-то видов продукции может хватить на месяц, а какие-то закончатся быстрее, чем за неделю, рассказала Гуськова. Важно также отметить, что фабрика в Санкт-Петербурге является единственной производственной площадкой БАТ в России и работает в круглосуточном режиме без выходных, добавила она.

Дистрибуция табачной продукции из Санкт-Петербурга по России может занимать до 20 дней, учитывая масштабы нашей страны. Несмотря на наличие торговых запасов, остановка производства и реализации табачной продукции в любом случае приведет к скачку спроса и дефициту. Поэтому даже недельный простой фабрики существенно отразится на количестве продукции на полках, комментирует Гуськова.

По словам Королева, для возобновления работы в полном цикле достаточно одной смены – если предприятия начнут работать, то запасы на складах возобновятся очень быстро. Как правило, табачные фабрики имеют запас на несколько недель торговли, однако в случае продления спецрежима этого может не хватить.