МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. РЖД рассматривают возможность введения в компании режима неполного рабочего времени в связи с нестабильной макроэкономической ситуацией, пишет газета "Коммерсант".

"Это следует из письма, направленного 31 марта главой монополии Олегом Белозеровым членам правления ОАО "РЖД", где он просит их принять участие в заочном голосовании по вопросу о применении неполного рабочего времени. Предпосылкой к такому решению является нестабильность макроэкономической ситуации", — сообщает газета.

Там объясняется, что в начале года, произошло ухудшение конъюнктуры мировых товарных рынков для российских экспортеров сырьевых товаров, формирующих значительную часть грузовой базы железнодорожного транспорта.

На фоне негативных макроэкономических изменений "падение погрузки в первом квартале ожидается более чем на 5%, снижение грузооборота — более 5,9%, пассажирских перевозок — почти на 40%, снижение источников финансирования инвестиционной программы и разрыв финансовых потоков обеспечения операционной деятельности", приводит издание содержание письма. Глава монополии просит рассмотреть вопрос "о массовом применении режимов неполного рабочего времени, в том числе для членов правления, "как альтернативы сокращения штата, сохранения рабочих мест".

РЖД ранее сообщали, что погрузка в марте сократилась на 5,5%, в первом квартале — на 3,8%. Компания из-за ситуации с коронавирусом уже сообщила о переводе части сотрудников на удаленную работу. Это касалось тех, кто может выполнять свои служебные обязанности вне офиса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 820 тысяч случаев заражения, более 40 тысяч человек скончались. В России общее число заболевших составляет 2777 в 75 регионах, всего скончались от болезни 24 человека.