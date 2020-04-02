МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Федеральная комиссия по торговле США (FTC) подала административную жалобу в суд на сделку между производителями электронных сигарет Altria и Juul, утверждая, что компании нарушили антимонопольное законодательство, сообщает FTC.

"В течение нескольких лет Altria и Juul были конкурентами на рынке электронных табачных изделий. К концу 2018 года Altria ушла с рынка электронных сигарет и стала крупнейшим инвестором Juul. Altria и Juul превратились из конкурентов в компаньонов, устраняя конкурентов и наращивая прибыль Juul", — сказал директор управления конкуренции FTC Ян Коннер (Ian Conner).

FTC сообщает в жалобе, что как конкуренты Altria и Juul следили за ценами на электронные сигареты друг друга и боролись за инновации, и утверждает, что приобретение Altria акций Juul и связанные с этим соглашения представляют собой необоснованное ограничение торговли и существенно ослабляет конкуренцию на рынке. Административный процесс начнется 5 января 2021 года.

В декабре 2018 года Altria и Juul заключили ряд соглашений, в том числе о приобретении Altria 35% акций Juul за 12,8 миллиарда долларов.

Американская корпорация Altria Group выпускает продукты питания, напитки и табачные изделия. Является материнской компанией табачных Philip Morris USA, John Middleton, U.S. Smokeless Tobacco. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке. Juul — один из лидеров рынка электронных сигарет в США, была основана в 2017 году.