МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Совместное предприятие Сбербанка и Mail.ru Group в сфере транспорта и еды пописало обязывающую документацию по покупке 75,6% сервиса экспресс-доставки продуктов и товаров для дома "Самокат", говорится в совместном релизе Сбербанка и Mail.ru.

"Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2020 года после одобрения ФАС России. После этого доля совместного предприятия в сервисе составит 75,6%. Совместное предприятие получит контроль в "Самокате", выкупив доли финансовых инвесторов проекта.", — говорится в сообщении.

Основатели и менеджмент сервиса останутся совладельцами компании, сохранив за собой миноритарные пакеты. Создатели "Самоката" — бывшие топ-менеджеры Вячеслав Бочаров и Родион Шишков.

Бочаров с 2002 года работал в "Магните", Шишков был вице-президентом Yota и отвечал за технологическое развитие в "Почте России".

Сумма сделки не раскрывается. В сообщении отмечается, что "Самокат" будет тесно связан с экосистемами Cбербанка и Mail.ru Group. Компания получит возможность использовать технологические и операционные наработки партнеров, а также интегрироваться с другими бизнесами совместной платформы. Сервис уже сотрудничает с Delivery Club, обеспечивая доставку продуктов и нужных бытовых мелочей пользователям.

"Самокат" — это сервис доставки продуктов питания и товаров первой необходимости на дом за 15–30 минут. Доставка осуществляется из магазинов-складов, которые предназначены исключительно для обслуживания заказов, сделанных через мобильное приложение. На витрине "Самоката" представлено более 2500 различных товаров, в том числе собственной одноименной торговой марки (в некоторых категориях объем ее продаж достигает 50%). Сейчас сервис управляет 140 складами в Москве и Санкт-Петербурге и бесплатно доставляет более 600 тысяч заказов в месяц.

"Приобретение лидирующего российского игрока на этом рынке соответствует нашей стратегии. Еще в самом начале переговоров мы были убеждены, что массовая экспресс-доставка продуктов питания полностью изменит привычные россиянам модели потребления и покупок. Распространение вируса заставило людей менять привычки гораздо быстрее, чем ожидалось: Москва и Санкт-Петербург временно перешли на режим самоизоляции граждан. Мы сделаем все, чтобы обеспечить быстрой бесконтактной доставкой продуктов и товаров всех, кто в ней нуждается", — приводятся в сообщении слова гендиректора Mail.ru Group Бориса Добродеева.

"Доставка продуктов питания и товаров первой необходимости — одна из самых быстрорастущих ниш в электронной коммерции. "Самокат" уже является лидером рынка дарксторов, и мы верим в перспективы бизнес-модели компании и в ее команду. В текущей непростой ситуации, связанной с распространением коронавируса, на компанию также легла социально важная функция по обеспечению продуктами питания людей, находящихся на карантине или самоизоляции. Инвестиция О2О позволит "Самокату" сконцентрировать все силы на этой задаче", — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.