МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Российская сеть ресторанов быстрого питания "Теремок" рассматривает вопрос о полной остановке работы из-за нового коронавируса, сообщил РИА Новости основатель и управляющий сети Михаил Гончаров.

Последние несколько недель ресторанная отрасль испытывает серьезные трудности: из-за коронавируса COVID-19 в общепите сильно упал трафик, дополнительным шоком стало резкое ослабление рубля. Позже для снижения распространения инфекции президент России Владимир Путин объявил неделю с 28 марта по 5 апреля выходной с сохранением заработной платы. Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, традиционные рестораны в это время работать не смогут. В Федерации рестораторов и отельеров уже предупредили, что многие заведения могут просто не открыться после выходной недели.

"В компании "Теремок", и не только в ней, существует кассовый разрыв, который не позволяет платить налоги и зарплаты. Про аренды мы даже не говорим. Работают на доставку и на вынос 100 из 310 ресторанов компании и дают всего 8% от докризисного оборота. Такая работа находится за границами рентабельности, и мы рассматриваем вопрос о полной остановке работы. И даже в такой ситуации ряд арендодателей продолжают требовать оплаты 100% аренды", — рассказал Гончаров.

По его словам, "Теремок" фиксирует падение продаж в 15 раз. В результате кризиса около 3,5 тысячи человек находятся без работы, их временно трудоустраивают в компании по доставке. "Платить заработную плату в полном объеме мы не можем, и это независимо от того, говорить нам о проверках прокуратуры или нет", — отметил он. Меры поддержки, предложенные на данный момент властями, пока не затронули "Теремок", продолжил Гончаров. "Мы отработали в Минпромторге ряд очень серьёзных и глубоких мер, которые позволят сохранить инфраструктуру бизнеса, исключить банкротство и спасти уволенных. Будут ли приняты эти меры, мне не известно", — продолжил основатель "Теремка".

Гончаров ожидает введения полного карантина и полной остановки работы. "По крайней мере, это исключит убытки от работы на доставку", — полагает он. Основатель "Теремка" не стал делать прогнозов по поводу восстановления бизнеса, однако отметил, что команда готова "восстанавливаться и работать не покладая рук, чтобы сохранить 4500 рабочих мест". Однако, как он отметил, в данной ситуации этой задачей бизнес и государство должны заниматься вместе.

"Это не проблема ошибки в ведении бизнеса. Это классический форс-мажор, который даже в стандартной формулировке включает в себя эпидемии. Невозможно вести бизнес и быть готовым к простою в течение 2 месяцев с сохранением доходов сотрудников, выплатой налогов и аренд. Разговоры о том, что в компании должны быть некие "запасы", не имеют под собой никакой деловой практики и обоснования, это просто невозможно", — подчеркнул он.

"Теремок" — одна из крупнейших российских сетей общественного питания. Первый ресторан "Теремок" открылся в Москве в 1999 году, сеть компании насчитывает более 300 ресторанов в Москве, Санкт-Петербурге и Краснодаре.