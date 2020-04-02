МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о приостановке до 1 мая 2020 года работы ресторанов, кафе, столовых, баров и иных предприятий общепита, за исключением обслуживания на вынос, соответствующий документ опубликован на сайте столичного градоначальника.

"Временно приостановить… по 1 мая 2020 года работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов", — говорится в документе.

Срок действия неиспользованных проездных на общественный транспорт Москвы продлят после 1 мая, если в период самоизоляции было не более 6 поездок, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

"Срок действия неиспользованных проездных билетов на общественный транспорт будет продлен после 1 мая 2020 года, при условии, что в период самоизоляции по ним было совершено не более 6 поездок", — сообщил мэр.

Он добавил, что также будет продлено действие оплаченных школьных и студенческих проездных.