МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Сервис онлайн-заказа такси "Ситимобил" с 3 апреля начинает в рамках теста устанавливать перегородки в машинах между пассажиром и водителем, чтобы исключить возможность распространения коронавируса, сообщил РИА Новости PR-директор "Ситимобил" Георгий Лобушкин.

"Мы долго думали, что еще сделать, чтобы максимально обезопасить поездки. Сегодня стало понятно, что угроза вируса с нами надолго, и мы должны принять еще более жесткие меры, чтобы обезопасить наших пассажиров и водителей. Завтра "Ситимобил" начинает тестировать перегородки в автомобилях между пассажирами и водителями, чтобы гарантированно исключить распространение каких-либо вирусов. Первые машины с перегородкой появятся в городе уже завтра", — сказал Лобушкин.

По его словам, расходы на изготовление первых прототипов перегородок "Ситимобил" берет на себя. Также компания начинает активные переговоры с таксопарками-партнёрами об условиях оборудования других автомобилей, подключенных к "Ситимобил".

"Не исключаем, что подобная опция станет постоянной услугой – все зависит от востребованности. Сейчас в приложении можно выбрать, например, автомобиль, который может передвигаться по полосе для общественного транспорта, или машину, оборудованную детским креслом или пригодную для перевозки питомцев. Это будет такой же функцией, которую смогут выбрать пассажиры", — сказал Лобушкин.