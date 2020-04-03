МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Холдинг "РЖД" с 7 апреля из-за снижения пассажиропотока в связи с коронавирусом сокращают периодичность курсирования 37 поездов и отменяют 53 поезда, в том числе три пары "Сапсанов" между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщила компания.

"С 7 апреля 2020 г. будет временно сокращена периодичность курсирования 37 поездов формирования АО "ФПК", 53 поезда будут временно отменены. Изменения также затронут график движения высокоскоростных поездов "Сапсан". Ежедневно из Москвы в Санкт-Петербург и обратно будут отправляться на 3 пары поездов меньше", — говорится в сообщении.

Компания отмечает, что, сознавая важность сохранения устойчивого межрегионального сообщения для населения и экономики страны, решение о корректировке расписания принимается только в случае существования дублирующих поездов и если спрос на поездки составляет менее 25% от общего количества предложенных мест.

"Для обеспечения непрерывности железнодорожного сообщения с малыми населенными пунктами будут введены дополнительные остановки для транзитных поездов, курсирующих по маршрутам отмененных. В случае, если других поездов на маршруте нет и предложить альтернативный вариант железнодорожного сообщения нельзя, такие поезда сохраняются", — говорится в сообщении.

Корректировка графика курсирования поездов связана с отсутствием возможности у пассажиров планировать и организовывать свои путешествия на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации, поясняет компания. Холдинг РЖД отмечает значительное снижение загрузки поездов, курсирующих в дальнем следовании, включая "Сапсаны". Так, с 21 марта текущего года наблюдается более чем 50-процентное снижение количества отправленных пассажиров на сети РЖД по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

РЖД при улучшении ситуации и повышении спроса на пассажирские перевозки полностью восстановят маршрутную сеть и увеличат при необходимости. "При улучшении ситуации и повышении спроса на пассажирские перевозки холдинг "РЖД" незамедлительно восстановит маршрутную сеть в полном объеме, а при необходимости увеличит предложение для пассажиров", — говорится в сообщении компании.