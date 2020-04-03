МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Компания Trump Organization, принадлежащая семье президента США Дональда Трампа, ведет неофициальные переговоры с одним из крупнейших международных банков Deutsche Bank об отсрочке кредитных платежей на фоне финансовых трудностей, вызванных коронавирусом, сообщает газета New York Times со ссылкой на осведомленные источники.

"В связи с закрытием полей для гольфа и отелей на фоне экономической блокировки Trump Organization узнавала, может ли она задержать выплаты некоторых кредитов и других финансовых обязательств", — пишет газета.

По ее информации, представитель компании Трампа недавно вел переговоры с представителями банка, который является крупнейшим кредитором президента, об отсрочке по платежам по меньшей мере некоторых из кредитов. При этом отмечается, что переговоры носят предварительный характер и пока неизвестно, сможет ли компания отсрочить или сократить выплаты.

В связи с коронавирусом компания была вынуждена временно закрыть отель в Лас-Вегасе, сократить персонал и предоставляемые услуги в отелях в Вашингтоне и Нью-Йорке, а также закрыть поля для гольфа во Флориде и Нью-Джерси.