МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Минпромторг РФ рекомендовал российским регионам не менять установленные режимы продажи алкоголя без крайней необходимости, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.

"Рекомендуем не менять установленный ранее в субъектах Российской Федерации режим продажи алкогольной продукции без крайней необходимости. Введение дополнительных ограничений на реализацию алкогольной продукции может спровоцировать рост доли нелегальной продукции и серьезное социальное напряжение", — говорится в письме.

Минпромторг также указал регионам на необходимость обеспечивать беспрепятственный проезд транспорта, перевозящего товары — прежде всего, продукты и товары первой необходимости.

"Обеспечить беспрепятственный проезд транспорта, осуществляющего перевозку всех товаров, прежде всего продовольственных товаров и товаров первой необходимости, а также следующего на погрузку указанными товарами", — говорится в документе.

Министерство указывает, что в текущих условиях отдельные субъекты страны разрабатывают и утверждают собственные требования к формам пропуска на транспорт. "Это в свою очередь блокирует работу перевозок торговых операторов, в том числе федеральных", — добавляет ведомство.

Минпромторг также отмечает, что в отдельных субъектах не пропускают транспорт, перевозящий непродовольственные товары, заказанные по интернету. "Напоминаю, что в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р дистанционная торговля продовольственными и непродовольственными товарами допускается", — сказано в письме.

Минпромторг также указал российским регионам на необходимость организовать работу на территории субъекта по производству и обеспечению граждан гигиеническими масками.

"Организовать работу на территории региона по производству и обеспечению населения Российской Федерации гигиеническими масками (повязками)", — говорится в письме.