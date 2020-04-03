МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Минпромторг РФ указал российским регионам на необходимость разъяснить россиянам, что в период режима самоизоляции им можно посещать крупные гипермаркеты и супермаркеты, которые не расположены близко к местам проживания граждан, соответствующие указания министерства имеются в распоряжении РИА Новости.

"Разъяснить гражданам, органам местного самоуправления, торговым организациям, что допускается посещение крупных гипермаркетов и супермаркетов, не находящихся вблизи мест проживания граждан, а также рынков и ярмарок", — говорится в письме.

Министерство указывает: данная мера необходима, чтобы снизить высокую концентрацию покупателей в "магазинах у дома" и рассредоточить людей по разным торговым форматам. "При этом необходимо обеспечивать во всех торговых форматах соблюдение санитарных требований и принципов социальной дистанции между покупателями", — добавляет Минпромторг.

Кроме того, регионам указано на необходимость обеспечить функционирование розничных рынков и ярмарок, не допускать фактов их закрытия при соблюдении принципов социальной дистанции между продавцами, покупателями. "Закрытие указанных форматов торговли влечет увеличение нагрузки на магазины, в том числе концентрацию покупателей в торговых залах", — отмечается в письме.

Регионам также следует обеспечить работу всех организаций и объектов, создающих условия для функционирования товаропроводящей сети, снабжающей население продуктами, товарами первой необходимости, а также объектов, связанных с интернет-торговлей.

Это, в частности, пункты выдачи заказов интернет-магазинов и службы доставки заказов, строительные, ремонтные, сервисные организации, задействованные в строительстве, оснащении и ремонте магазинов и распределительных центров, производители фасовочных и упаковочных материалов, инфраструктура, обеспечивающая своевременный ремонт и техническое обслуживание автотранспорта.

Минпромторг также указал на необходимость обеспечить работу учреждений, осуществляющих медицинский осмотр и оформление медицинских книжек для работников, которым они нужны и деятельность которых связана с производством, транспортировкой, переработкой, хранением и реализацией продуктов питания.