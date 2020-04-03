МОСКВА, 3 апр – ПРАЙМ, Екатерина Шохина. Из-за закрытия границ и пандемии коронавирусной инфекции россияне уже в мае могут столкнуться с дефицитом лекарств. Антибиотики, обезболивающие и антигистаминные средства, лекарства от диабета, ВИЧ, туберкулеза, неврологические препараты и даже простые жаропонижающие стремительно исчезают с аптечных полок.

Проблемы возникли как с импортными препаратами, так и с препаратами, производящимися в России из импортных субстанций. По данным DSM Group, доля импортных лекарств в аптеках в натуральном выражении составляет 39%. Более 80% российских препаратов производится из импортных субстанций.

Большинство использующихся в российской фармацевтической отрасли субстанций производится в Китае (51,7%) и Индии (26%). На отечественное сырье и субстанции из Европы приходится 22,3% поставок, отмечают в RNC Pharma.

БЕЗ СЫРЬЯ

По словам гендиректора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса, Китай является крупным производителем активных фармацевтических ингредиентов и промежуточных продуктов, которые используются в других странах для производства антибиотиков, болеутоляющих, лекарств от диабета, ВИЧ, туберкулеза и малярии.

Но в феврале из-за пандемии коронавируса китайские фармацевтические заводы закрылись. Сейчас они возобновляют работу в ряде регионов, но их продукцию ждут не только в России, но и во всем мире.

"Так что до сих пор в Россию из Китая не поставляется сырье для чрезвычайно популярных антибиотиков ампициллина, цефтриаксона и гентамицина, противогерпесного препарата ацикловира, нестероидных противовоспалительных средств ибупрофена и парацетамола", — сообщил агентству "Прайм" сотрудник одной из фармкомпаний.

О сложностях с поставками лекарственного сырья из-за эпидемии коронавируса в конце марта предупредил своих контрагентов петербургский производитель "Активный компонент", который снабжает фармацевтическими субстанциями такие заводы, как "Вертекс", "Фармасинтез", "Солофарм" и другие. По оценке компании, запасов сырья как в России, так и в Китае хватит примерно до апреля.

"Активный компонент" выслал партнёрам список препаратов, производимых из китайского сырья, предложил создать резерв и подумать об альтернативах. Дефицит, по данным компании, прежде всего может затронуть антибиотики, кардиопрепараты, антигистаминные и обезболивающие средства.

Не лучше обстоят дела с поставками фармсырья и готовых препаратов из Индии. Правительство страны запретило экспорт почти трех десятков наименований лекарств, включая парацетамол, ацикловир, неомицин, эритромицин, тинидазол, прогестерон, левомицетин, а также витамины В1, В6 и В12. Индийцы опасаются, что из-за повышенного спроса во время пандемии граждане страны они сами останутся столкнутся с дефицитом этих лекарств.

По словам врача одной из столичных детских больниц, "парацетамола в аптеках уже нет, нет многих антибиотиков". "Где-то какие-то остатки еще есть, но надо очень постараться, чтобы их найти", — отмечает педиатр. Исполнительный директор союза "Национальная фармацевтическая палата" Елена Неволина также отмечает, что из аптек исчезли медицинские маски и антисептические гели для рук.

ОПАСНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ

"Масла в огонь" подлили и депутаты, которые внесли в Думу два законопроекта по регулированию цен на лекарства. Авторы законопроектов — председатель Госдумы Вячеслав Володин, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, его первый заместитель Андрей Исаев и председатель комитета по охране здоровья Дмитрий Морозов предлагают дать правительству право фиксировать цены на лекарства и медицинские изделия, если они за месяц подорожали на 30 и более процентов.

В нынешней нестабильной ситуации заморозка цен на лекарства привести к дефициту отдельных товаров и возникновению теневого рынка, прогнозируют эксперты фармрынка. Такая ситуация уже случилась с масками. Цена на них выросла из-за производителей и дистрибуторов. Аптеки не решались поднимать цены, боясь обвинений в спекуляции, и товар исчез с полок, — объясняет гендиректор eapteka.ru Антон Буздалин.

Падение курса рубля вместе с ограничением цены может сделать производство части продукции нерентабельным, отмечают в компании "Озон Фармацевтика".

Последствия дефицита лекарств очевидны: нагрузка на систему здравоохранения и ухудшение здоровья граждан. "В связи с перебоями поставок лекарств в аптеки увеличится нагрузка на врачей, которые должны будут менять схемы лечения больных", — говорит врач функциональной диагностики Научно-практического психоневрологического центра им Соловьева Вадим Хайкин.

Возрастет число госпитализаций и смертности. Больной-гипертоник умрет от геморрагического инсульта, если вовремя не примет назначенный врачом пропранолол. Отсутствие антипсихотического препарата может привести к суицидальным попыткам у психиатрических больных. Список примеров можно продолжать до бесконечности.

"Ситуация с коронавирусом показала – мы очень сильно зависим от импорта, даже очень простые препараты производятся из импортного сырья. И это очень опасно. Задача государства сейчас – усилить политику импортозамещения жизненно необходимых лицензированных препаратов, чтобы сберечь здоровье нации", — подчеркивает специалист.