МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Московский аэропорт "Домодедово" из-за приостановки международных рейсов закрыл зону международных вылетов, сообщили в пресс-службе аэропорта.

"В связи с прекращением авиасообщения с зарубежными странами в аэровокзале закрыта галерея международных рейсов", — говорится в сообщении.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили полеты, связанные с вывозом российских граждан на территорию РФ из-за рубежа, иностранных граждан за рубеж, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 31 марта РФ сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. Теперь прилет россиян из иностранных государств в Москву будет осуществляться только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ — не более 200 человек в сутки.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 900 тысяч случаев заражения, более 45 тысяч человек скончались.