МОСКВА, 3 апр /ПРАЙМ/. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's предлагает временно трудоустроить своих сотрудников в продуктовые сети "Пятерочка", "Перекресток" "Лента", "Сбермаркет", "Дикси" и Metro по всей России, говорится в сообщении сети.

"Сотрудники McDonald's в России смогут временно работать по совместительству в таких продуктовых сетях, как "Пятерочка", "Перекресток" "Лента", "Сбермаркет", "Дикси" и Metro по всей России", — сказано в сообщении.

Ритейлеры смогут временно предложить места продавца-логиста, работника торговых залов, продавца-кассира или сборщика заказов. Данный проект изначально рассчитан на несколько месяцев, его сроки могут варьироваться.

При этом McDonald's в полном объеме сохраняет все рабочие места для сотрудников, временно трудоустроенных у партнеров, и гарантирует выполнение всех обязательств по защите трудовых прав в соответствии трудовым кодексом РФ, отмечают в компании. В данный момент в 738 предприятиях McDonald's в России занято более 60 тысяч человек.

Сеть KFC тоже прорабатывает с крупнейшими сетями розничной торговли возможности трудоустройства сотрудников в случае ухудшения ситуации по коронавирусу. "Такие договоренности уже достигнуты с сетью "Магнит", — рассказала РИА Новости директор по коммуникациям KFC в России, СНГ, Центральной и Восточной Европе Ирина Гущина.