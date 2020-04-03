МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об онлайн-продаже лекарств, в том числе с учетом поправки о возможности на время ЧС и эпидемий разрешать дистанционную продажу рецептурных препаратов, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

По мнению авторов, принятие документа особенно необходимо в условиях режима самоизоляции. Закон позволит людям с хроническими заболеваниями, пенсионерам получить необходимые лекарства, не покидая дом.

Уточняется также, что правительству разрешено вводить онлайн-торговлю рецептурными препаратами до 31 декабря текущего года.

До принятия закона фармкомпании могли предлагать клиентам только услугу онлайн-бронирования с возможностью забрать заказанные лекарства в ближайшей аптеке.

Согласно закону, правительству будет разрешено вводить дистанционную торговлю рецептурными препаратами на время ЧС и эпидемий. При этом будет запрещена онлайн-продажа лекарственных препаратов предметно-количественного учета, психотропов, наркотических, а также препаратов с объемной долей этилового спирта свыше 25%.

Закон вступает в силу со дня его официального публикования.