НОВОСИБИРСК, 4 апр — ПРАЙМ. Полпред президента РФ в Сибири Сергей Меняйло потребовал исключить случаи приостановки межрегионального транспортного сообщения или ограничения товарных потоков между сибирскими регионами, сообщает в субботу пресс-служба полномочного представителя.

Меняйло в субботу провел оперативное совещание с главами субъектов федерации округа по ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции. Он отметил, что в соответствии с указом президента губернаторам даны полномочия, позволяющие определить оптимальный для конкретного региона режим работы предприятий и учреждений в условиях противодействия коронавирусу.

"При принятии управленческих решений следует опираться на рекомендации региональных специалистов Роспотребнадзора, придерживаться паритета между соблюдением санитарно-эпидемиологических мер и реализацией мероприятий поддержки субъектов экономики", — приводятся в сообщении слова полпреда.

Меняйло отдельно остановился на важности сохранения межрегиональных связей сибирских территорий, в частности отметив, что должны быть исключены случаи приостановки межрегионального транспортного сообщения или ограничения товарных потоков между субъектами федерации округа.

Участники совещания также согласились с необходимостью координировать усилия региональных органов власти при разработке и утверждении комплекса мер, направленных на стабилизацию социально-экономической ситуации в регионах округа.

По данным пресс-службы, также обсуждалась реализация постановлений главного государственного санитарного врача РФ по изоляции граждан, прибывших авиарейсами в региональные аэропорты из иностранных государств. Всего с 1 апреля в регионы Сибири выполнены восемь международных рейсов, на которых прибыли 1,2 тысячи пассажиров. На обсервацию поместили 980 пассажиров, в самоизоляции по месту проживания находятся 226 человек.

По данным территориальных подразделений Роспотребнадзора, на утро 4 апреля, в регионах Сибирского федерального округа за все время эпидемии зарегистрированы 68 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели десять человек, под медицинским наблюдением находятся более 33 тысяч человек, сняты с медицинского наблюдения более 15,8 тысячи граждан.