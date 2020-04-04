МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что с понедельника будет создан график возвращения россиян из-за рубежа и они начнут возвращаться в страну.

"Мы никого не бросаем, мы сделаем цивилизованный график прилета на территорию Российской Федерации с одной лишь целью — обеспечить здоровье тех, кто здесь сегодня живет и соблюдает все те новые правила, которые введены и указом президента и главными санитарными врачами на территории соответствующих регионов страны", — сказала Голикова на брифинге.

"С понедельника будет сделан график, исходя из той заполняемой информационной системы, и постепенно мы начнем их возвращать", — отметила она.