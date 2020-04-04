МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Тайм- аут на два дня по вывозу россиян из стран, где зафиксировано распространение коронавируса, необходим, чтобы четко представлять, кто, в каком количестве и куда прилетит, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова

"Мы не останавливаем вывоз наших граждан из-за рубежа… Почему введен временный тайм-аут на прилет рейсов сюда из-за рубежа с нашими гражданами? Временный тайм-аут — это два дня, суббота и воскресенье. Он нужен для того, чтобы мы четко представляли, кто, из какой страны, в каком количества и куда прилетит на территорию РФ", — сказала Голикова журналистам.

Для этого, подчеркнула Голикова, на сайте "Госуслуги" размещена анкета, которую должны заполнить россияне, желающие вернутся в РФ.

"На основе этой информации нами будет сформирован соответствующий график в те города РФ, таким образом, чтобы максимально скомплектовать борты, чтобы это было в одну точку", — добавила Голикова.

При этом вице-премьер подчеркнула, что по прилету на родину граждане часто выражали недовольство по поводу их размещения в обсервационные пункты.

"Мы понимаем, что это неудобно – находиться в обсервационном пункте, но это необходимость, чтобы приехавшие не стали источником распространения", — заключила Голикова.