МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Представители российского бизнеса обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой рекомендовать региональным властям снять ограничения на оборот алкоголя, введенные на фоне коронавируса, соответствующее письмо имеется в распоряжении РИА Новости.

Согласно закону о госрегулировании производства и оборота алкогольной продукции, в России запрещена розничная продажа алкоголя в магазинах с 23 часов до 8 часов местного времени. При этом власти регионов могут устанавливать дополнительные ограничения продажи. Власти ряда субъектов РФ на фоне распространения коронавируса и действия режима самоизоляции стали ограничивать и запрещать продажу алкоголя.

Обращение подписали Союз производителей алкогольной продукции, Ассоциация компаний розничной торговли (объединяет крупнейшие российские торговые сети) и Общественная организация малого и среднего предпринимательства "Опора России". "Просим Вас в рамках взаимодействия с региональными органами власти рекомендовать снять все введенные ограничения и запреты на оборот алкогольной продукции", — говорится в письме.

Авторы обращения указывают, что основным мотивом введения ограничений по торговле алкоголем являются опасения относительно возможного роста потребления спиртного во время карантинных мероприятий, а также увеличение правонарушений, совершаемых гражданами в состоянии алкогольного опьянения.

"Однако, как показывают данные ЕГАИС во всех категориях алкогольной продукции, никакого существенного увеличения продаж ни по итогам первого квартала, ни по итогам марта, не произошло. Так, например, розничная реализация водки в первом квартале текущего года составила 16,87 миллиона декалитров, тогда как в прошлом году этот показатель был на уровне 16,97 миллиона декалитров", — добавляется в документе.

Авторы отмечают, что в ряде категорий алкоголя (виноградные вина, виски, ром) действительно наблюдался рост потребительского спроса, однако связано это "исключительно с высокой долей импортной продукции, которую потребитель приобретал впрок" на фоне роста курсов валют по отношению к рублю.

При этом доля данной продукции, продолжается в письме, в общем объеме потребления составляет несколько процентов. "Таким образом нет никаких оснований для введения существенных ограничительных мер", — говорится в письме.