МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Согласно спискам МИД, из 26 тысяч россиян, которые должны были вернуться на родину, 13 660 человек не удалось идентифицировать, это значит, что непонятно, куда они прилетят в РФ, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Двадцать третьего марта на оперативном штабе было принято решение относительно формирования министерством иностранных дел соответствующих списков по вывозу наших граждан… Наши коллеги из МИД предоставили эти списки, а наши коллеги из МВД попытались выверить эти списки. Работа выявила, что из 26 с небольшим тысяч граждан, которые были в этих списках, 13660 мы не смогли идентифицировать. Отсутствие возможности их идентифицировать означает, что мы не понимаем, есть ли это фактические граждане, и если они есть, то в какую точку они полетят", — сказала Голикова журналистам.