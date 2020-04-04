МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Объём производства антисептиков в РФ вырос почти в 4 раза с марта, сказал первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб.

"Отдельно развиваем производство антисептиков в России… Мы фактически на сегодняшний день уже увеличили объём производства по антисептикам. Если смотреть середину марта, мы производили около 45 тысяч литров в России, то сейчас мы производим 220 тысяч литров", — сказал Цыб журналистам.

"Мы практически в четыре раза увеличили производство антисептиков", — отметил он.