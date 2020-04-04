МОСКВА, 4 апр — ПРАЙМ. Россия заключила новые контракты с Китаем на поставку 1,05 миллиона защитных костюмов и 80 миллионов медицинских масок, сообщил РИА Новости замглавы Минпромторга Алексей Груздев.

“На днях Россия заключила два новых контракта на поставку защитных костюмов Tyvek из Китая в объеме 1,05 млн единиц и на поставку 80 млн медицинских масок”, — сказал он.

Ранее, 2 апреля, пресс-служба Минпромторга сообщала, что Китай направил в Россию гуманитарный груз общим весом весом 26 тонн, состоящий из инфракрасных термометров, масок, респираторов, защитных костюмов и других средств защиты.