МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Два крупнейших российских франчайзи сети ресторанов быстрого питания KFC — компании "АмРест" и "Интернэшнл ресторант брэндс" — вошли в список системообразующих предприятий РФ, сообщила РИА Новости директор по коммуникациям компании в России, СНГ, Центральной и Восточной Европе Ирина Гущина.

"В списке два наших крупнейших франчайзинговых партнера — "АмРест" и "Интернэшнл ресторант брэндс", — рассказала она.

Как уточнила Гущина, сеть KFC работает в России по франчайзинговой модели: 95% ресторанов принадлежат отечественным компаниям.

Как заявили РИА Новости в воскресенье в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова, окончательный список системообразующих российских предприятий будет утвержден 10 апреля, сейчас работа по нему продолжается.

По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, российские компании из списка системообразующих в условиях пандемии коронавируса получат право учесть расходы на проведение санитарно-эпидемиологических мероприятий при налогообложении прибыли. По его словам, правительство сформировало список из более 650 компаний.