МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. РЖД с 6 апреля временно отменяют поезда в сообщении между городами РФ и Калининградом, следующие транзитом через Белоруссию и Литву, сообщила компания.

РЖД сообщают, что на основании письма руководителя управления Роспотребнадзора, главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту РФ, а также в связи с вводом в России и сопредельных государствах ряда ограничительных мер для предупреждения распространения коронавируса временно отменяется курсирование международных пассажирских поездов в сообщении Белоруссией, а также ограничивается сообщение с Калининградской областью.

"С 6 апреля временно отменяются поезда в сообщении с Калининградом, следующие транзитом через территории республики Беларусь и Литовской республики:

— поезд №30/29 Калининград — Москва, отправлением из Калининграда с 06.04.2020г, отправлением из Москвы с 07.04.2020;

— поезд №80/79 Калининград – Санкт-Петербург, отправлением из Калининграда с 07.04.2020г, отправлением из Санкт-Петербурга с 09.04.2020", — говорится в сообщении.

Отмечается, что для поезда № 30 Калининград-Москва, который отправится сегодня, 5 апреля, из Калининграда, будет изменен график курсирования. "Шестого апреля из Минска поезд отправится измененным расписанием в 04.35 и прибудет в Москву в 15:23 в те же сутки", — добавляется в сообщении.