МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась в правительство РФ с предложением рассмотреть новый комплекс мер по поддержке туриндустрии из-за распространения коронавируса, сообщила ассоциация.

Письмо АТОР содержит меры по поддержке как выездного, так и внутреннего организованного туризма и направлено в понедельник премьер-министру России Михаилу Мишустину и заместителю министра экономического развития РФ Сергею Галкину.

Так, ассоциация предлагает правительству утвердить заморозку выплат туристам за аннулированные туры до 2022 года, подкрепив ее при этом депозитным сертификатом, который будет подтверждать сохранение средств клиента у туроператора и возможность их использования в определенный период времени.

"Принуждение туроператора к одномоментной выплате средств за тур приведет к вынужденной остановке деятельности и как следствие — неисполнению обязательств перед теми туристами, которые готовы переносить сроки тура", — подчеркивается в письме.

В предложениях АТОР также отмечается, что размер убытков российских туроператоров, работающих во всех сферах деятельности, в том числе и во внутреннем туризме, уже исчисляется миллиардами рублей, а если прибавить величину неполученных доходов, будет исчисляться сотнями миллиардов рублей.