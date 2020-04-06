МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Количество вакансий удаленной работы в марте по сравнению с февралем увеличилось в целом по России на 71%, в Москве — на 25%, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса поиска работы и подбора персонала "Работа.ру" (входит в экосистему Сбербанка).

"По данным аналитиков "Работа.ру", в марте этого года по сравнению с февралем количество вакансий удаленной работы увеличилось в целом по России на 71%, в Москве — на 25%. Число резюме кандидатов на удаленную работу выросло на 220%", — рассказали в компании.

Там также отметили, что за две недели количество открытых вакансий работы из дома на "Работа.ру" достигло более 3 тысяч. "Расширился и список доступных для удаленной работы профессий. Больше всего вакансий (74%) с удаленной работой открыто в сфере образования, в области продаж (14%), по 6% вакансий опубликовано в HR и маркетинге", — уточнили в компании.

Там также отметили, что в связи с растущим спросом сервис "Работа.ру" запустил отельный поиск вакансий?удаленной работы — doma.rabota.ru. "?Рынок труда переживает свою трансформацию с молниеносной скоростью, и он уже не будет прежним. Удаленная работа доступна для большого количества профессий и может стабилизировать финансовое положение уже сейчас. Многие люди не подозревают, что могут продолжить работать, не выходя из дома. Уверены, что наш новый социально ориентированный проект поможет и соискателям, и работодателям", — сказал директор по продукту сервиса "Работа.ру" Алексей Захаров.

"Работа.ру" — сервис для поиска работы и подбора персонала, входит в экосистему Сбербанка. На сервисе размещено 16,7 миллиона резюме, зарегистрировано 476 тысяч работодателей и публикуется более 250 тысяч вакансий каждый месяц.