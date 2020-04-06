МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Сеть "Леруа Мерлен" зафиксировала в России взрывной рост спроса на товары для ремонта и обустройства дома после объявления в стране карантинных мер для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции.

"С 26 марта мы наблюдаем значительное увеличение количества заказов. По состоянию на начало апреля количество заказов, совершенных онлайн, увеличилось почти в четыре раза по отношению к среднему показателю с начала года", — сообщили РИА Недвижимость в пресс-службе ритейлера.

По его данным, в основном россияне, вынужденные сидеть дома, заказывают стройматериалы, краски инструменты, скобяные изделия и предметы для декора жилья.

"Люди находятся дома и могут посвятить это время исправлению каких-то незначительных недоделок или обновлению интерьера. По нашим оценкам, мелкими ремонтными работами и работами по благоустройству занимаются те, кто и так запланировал сделать это в ближайшее время. Просто обстоятельства позволили заняться этим пораньше", — отметили в "Леруа Мерлен".

"Леруа Мерлен" (Leroy Merlin) – французская компания-ритейлер, специализирующаяся на продаже товаров для строительства, отделки и обустройства дома, дачи, сада. В России сеть насчитывает более 100 гипермаркетов в 60 городах России. Ранее сеть сообщила, что переводит из-за коронавируса часть своих российских магазинов на режим онлайн-торговли, оставляя работающими менее 20% гипермаркетов.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,1 миллиона случаев заражения, более 63 тысяч человек скончалось. В России подтверждено 6343 случая заражения, 406 человек выздоровело, 47 — умерло. В прошлый четверг президент России Владимир Путин принял решение продлить до мая нерабочий период в стране, введенный с 30 марта из-за всемирной эпидемии новой инфекции. В Москве и ряде регионов действует режим самоизоляции, когда покидать место жительства гражданам разрешено только в оговоренных случаях, таких как обращения за экстренной медпомощью, поездок на работу, если человек обязан на нее ходить, совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке.