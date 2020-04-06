МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ прикладывает все усилия для быстрого возвращения россиян на родину в условиях пандемии коронавируса, заявил премьер России Михаил Мишустин. Кабмин утвердил список отраслей, наиболее пострадавших из-за коронавируса

"Полная и объективная информация позволит нам четко организовать работу и быстрее вернуть вас на родину, к близким и родным. Правительство прикладывает для этого все усилия", — заявил Мишустин и призвал россиян за рубежом быть ответственными и писать заявления на вылет, только если им действительно надо вернуться в Россию именно сейчас.

"Обращаюсь ко всем гражданам России, которые находятся сейчас за рубежом: к сожалению, оперативный штаб столкнулся с большим количеством случаев, когда граждане подавали заявки на вывозные рейсы, но на посадку не являлись. Самолеты летели домой буквально пустыми, а те, кому нужно было лететь на них, попасть туда не могли", — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

"Пожалуйста, отнеситесь к этому более ответственно, пишите заявление, только если вам действительно необходимо вернуться домой именно сейчас", — призвал глава кабмина.

Он подчеркнул, что полная и объективная информация позволит властям четко организовать работу и быстрее вернуть россиян домой.

"В соответствии с поданными заявлениями будут формироваться рейсы. График первых рейсов появится уже к сегодняшнему вечеру и они будут сегодня осуществлены", — сообщил он.

Он уточнил, что на портале стопкоронавирус.рф будет публиковаться информация о таких рейсах.

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА САМОИЗОЛЯЦИЮ

Премьер-министр поблагодарил россиян, которые ответственно соблюдают самоизоляцию в условиях распространения коронавируса.

"Хочу поблагодарить всех наших граждан, кто с пониманием относится к введению самоизоляции и, соответственно, ответственно её соблюдает", — сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже более 1,1 миллиона случаев заражения, более 63 тысяч человек скончалось.

В прошлый четверг президент России Владимир Путин принял решение продлить до мая нерабочий период в стране, введенный с 30 марта из-за всемирной эпидемии новой инфекции. В Москве и ряде регионов действует режим самоизоляции: покидать место жительства гражданам разрешено только в оговоренных случаях, таких как обращение за экстренной медпомощью, поездки на работу, если человек обязан на нее ходить, покупки в ближайшем магазине или аптеке.