МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Чистая прибыль Beluga Group, одного из ведущих производителей водки в России, по МСФО в 2019 году выросла на 53% по сравнению с предшествовавшим годом и составила 1,433 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Рентабельность по чистой прибыли за год выросла на 0,5 процентных пунктов, до 2,7%. Чистая прибыль на акцию возросла в 1,5 раза, до 103,71 рубля. Выручка компании в прошлом году увеличилась на 22%, до 53,074 миллиарда рублей, что произошло за счет роста отгрузок в натуральном выражении на 9,4%, а также за счет роста розничной сети "ВинЛаб".

Показатель EBITDA вырос на 53% и составил 6,495 миллиарда рублей. Компания связывает этот рост с увеличением отгрузок собственной продукции, двузначным ростом импортно-экспортных операций, а также с реализацией плана повышения операционной эффективности. Рентабельность по EBITDA составила 12,2%, что на 2,4 процентных пункта выше показателя прошлого года. EBITDA без учета применения нового стандарта МСФО 16 увеличилась на 25%, до 5,299 миллиарда рублей.

Как отметил председатель правления Beluga Group Александр Мечетин, алкогольный бизнес, будучи частью сектора потребительских продовольственных товаров, продолжает стабильно работать и в период пандемии коронавируса. "Ситуация на рынке сложно прогнозируемая, но бизнес группы диверсифицирован и наши операции являются сбалансированными, а это является залогом устойчивости даже в непростые времена", — прокомментировал Мечетин.

"Очевидно, что из-за введения карантина и закрытия границ пострадают такие каналы дистрибьюции, как HoReCa и Duty Free, но вместе с тем – вырастут продажи в рознице. Второй внешний фактор – девальвация рубля, он может повлиять на снижение спроса на импортные бренды, представляемые группой в стране, одновременно с этим – позитивно сказаться на экономике экспортных отгрузок", — пояснил Мечетин. Компания ожидает хороших операционных результатов по итогам и первого квартала текущего года, добавил он.

Beluga Group — один из крупнейших в России производителей водки, а также один из ведущих импортеров крепкого алкоголя. Группа управляет шестью предприятиями и собственной системой дистрибьюции. В портфель брендов компании входят, в частности, водки Beluga, "Мягков" и "Беленькая", шампанское Vogue, бренди "Золотой резерв".