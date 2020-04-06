МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ, Наталья Карнова. Список системообразующих предприятий в общих чертах уже известен, и сейчас в него вносятся лишь некоторые коррективы. Те, кому посчастливится туда попасть, получат господдержку в максимально возможном объеме – от налоговых льгот до прямых финансовых вливаний. Все прочие могут рассчитывать лишь на меры общего характера, считают эксперты.

Власти РФ приступили к формированию списка системообразующих предприятий, которые в условиях пандемии коронавируса получат первоочередное право на поддержку государства. По словам премьера Михаила Мишустина, в него войдут более 650 компаний. Окончательный вариант списка власти представят 10 апреля на заседании правкомиссии по повышению устойчивости развития российской экономики.

При его формировании учитываются предложения профильных министерств, а также оборот предприятий и численность сотрудников. Учитываются предложения властей субъектов РФ, которые дополняют список в оперативном режиме.

Опрошенные агентством "Прайм" эксперты констатируют, что состав списка в общих чертах уже известен – сейчас в него вносятся лишь некоторые корректировки. "Не стоит забывать, что как таковой перечень системообразующих предприятий существует уже более 10 лет – впервые он был сформирован в 2008 году на волне мрачных последствий мирового финансового кризиса. Правда, тогда там было всего около 300 предприятий. Впоследствии правительственная комиссия по повышению устойчивости экономики корректировала перечень; сейчас – как раз такой случай", — говорит доцент кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Алексей Гришин.

Самое главное, на что обращают внимание власти, – значимость предприятия для экономики государства. Здесь важен не только финансовый, но и стратегический аспект. К примеру, широкий общественный резонанс вызвало появление в первом варианте списка таких компаний, как ИКЕА, Макдоналдс или Вкусвилл. Ключевая причина их появления в списке в том, что это – разветвленные производственно-торговые сети, обладающие отлаженной (и, что немаловажно, легко реплицируемой) системой производства, логистики и распределения товаров массового потребления. Подобные организации уже сейчас имеют немалую значимость, а при возникновении кризисных процессов в экономике и вовсе могут обрести ключевую роль, пояснил он.

ЧЕМ ПОМОГУТ

По мнению гендиректора разработчика IT-систем НОРБИТ Антона Чехонина, пакет мер будет обсуждаться индивидуально для каждой компании из этого списка. Это могут быть субсидированные кредиты и государственные гарантии, отсрочки по уплате налогов и сборов, размещение государственных контрактов, в отдельных случаях для компаний с государственным участием даже докапитализация.

В идеале, все меры поддержки должны работать в комплексе, считают аналитики. В отношении предприятий из списка государство, по всей видимости, будет действовать в большей мере целевым образом, поэтому возможны как косвенные методы, так и прямая поддержка за счет субсидирования или государственных заказов. Косвенные методы, такие, как налоговые и кредитные льготы, будут иметь место практически точно, полагает Гришин.

Аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин высказал мнение, что необходимо ориентироваться на прошлый опыт. Он будет использован регуляторами, в той или иной мере, как показывает практика.

В период шока на рынке сырьевых деривативов 2014-2015 годов, в РФ основной стимулирующей мерой стала реализация принятого в 2015 году антикризисного пакета мер объемом в 1,33 трлн рублей и пакета докапитализации банков в объеме 1 трлн рублей (всего это составило порядка 3% ВВП РФ 2015 года).

Резервный фонд в 2015 году сократился с 7% до 5% от ВВП. Были сокращены на 5-10% расходы бюджета за исключением расходов социального характера, на обороноспособность, АПК и исполнение международных обязательств. Параллельно была предоставлена помощь предприятиям – заемщикам, прежде всего "системообразующим", для решения проблемы проблемных долгов было принято решение о формировании банка плохих активов, были снижены отдельные налоги.

Меры поддержки экономики в период глобального кредитного кризиса 2008 года были схожи, но, в целом аналогичны. Объем антикризисных мер поддержки составил порядка 9% ВВП.

КОМУ НЕ ХВАТИТ

Эксперты напоминают, что первыми удар кризиса ощутили на себе компании, связанные с туризмом, пассажирскими и грузоперевозками, организацией досуга (ТРЦ, театры, музеи и пр.).

Государство уже оказывает этим сферам помощь, хотя главным образом в виде "общеукрепляющих средств" косвенной поддержки. В текущих условиях сделать помощь адресной не позволяет острота ситуации и тот факт, что вскоре проблемы в той или иной мере коснутся всех.

Аналитики ссылаются на прогнозы многих экономистов и финансовых организаций, которые оценивают сроки восстановления мировой экономики в 2-3 года. "Поэтому кризисные явления, связанные с падением спроса, ограничениями в международной торговле затронут практически все отрасли экономики", — рассуждает Чехонин. Речь идет даже об относительно устойчивой до последнего времени нефтегазовой отрасли.

Ключевой задачей государства является обеспечение здоровья и безопасности населения. В этом свете предприятия из списка системообразующих с большей степенью вероятности могут рассчитывать на адресную поддержку, говорит Гришин.

ВНИМАНИЕ НА БАНКИ

Некоторые виды компаний не вносятся в список намеренно. В частности, речь идет о финансовых организациях, поскольку они находятся в ведении Банка России. Возможно, предполагается, что банки получат поддержку от ЦБ, как это было в 2014 году, считает Осин.

Однако банковский сектор должен стать объектом наиболее пристального внимания властей. В текущих условиях он нуждается и в докапитализации, и в централизованной помощи заемщикам, уверен эксперт.

Первая проблема в том, что накопленная задолженность в секторе кредитования нефинансовых предприятий, смежном с ипотекой, выросла в 2019 году до 8%, это максимум за 15 лет. Объем этого сектора – около 33 трлн рублей, в два раза больше объема рынка кредитования физлиц.

Вторая проблема – низкий с точки зрения долгосрочного периода уровень достаточности капитала в банковском секторе. Достаточность капитала российской банковской системы составляла в августе 12,3%, приблизительно, как и перед кризисом 2008 года и меньше, чем перед кризисом 2014-2015 года (на январь 2014 года этот показатель составлял 13,5%). Эта ситуация отражает потенциальные проблемы для банков, связанные с необходимостью получения значительного дополнительного капитала от регуляторов или сокращения активов при ухудшении макроэкономической ситуации, заключил он.​​