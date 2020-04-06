МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Генпрокуратура поручила ФАС оценить обоснованность роста цен на имбирь, чеснок и лимоны и при необходимости принять меры, сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что прокуроры получили данные о завышении цен на продукты, способствующие укреплению иммунитета: корень имбиря, чеснок и лимоны.

"В этой связи ФАС России поручено дать правовую оценку обоснованности увеличения цен на указанный вид продукции. При необходимости будет осуществлено соответствующее прокурорское реагирование с целью пресечения нарушений антимонопольного законодательства и привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности", — говорится в сообщении.

Ранее начальник управления контроля АПК Федеральной антимонопольной службы Анна Мирочиненко сказала РИА Новости, что служба получает жалобы на рост цен на имбирь, лимоны и чеснок, это удорожание вызвано ограничением поставок из-за рубежа и краткосрочным повышением спроса на эти продукты.

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике, зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов говорило РИА Новости, что просит ФАС и Генпрокуратуру РФ провести проверки в связи с многократным завышением цен на продукты, способствующие укреплению иммунитета: корень имбиря, чеснок, лимоны, мед. Соответствующие обращение депутат собирался направить в ведомства в понедельник.