МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Компания X5 Retail Group, управляющая сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", не планирует менять свою дивидендную политику, сообщил журналистам главный исполнительный директор X5 Игорь Шехтерман.

"Наблюдательный совет в марте рекомендовал дивиденды в размере 30 миллиардов рублей по итогам 2019 года. Это на 20% выше, чем мы заплатили в 2018 году, и составляет 82% от нашей скорректированной чистой прибыли. Мы не планируем менять дивидендную политику", — сказал Шехтерман.

"Финальное решение об осуществлении данных выплат будет утверждаться собранием акционеров, в этом году — в мае", — добавил он.

Президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам 25 марта предложил обложить налогом в размере 15% доходы в виде дивидендов, переводимые на счета за рубежом, отметив, что это потребует корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения, заключенных РФ с другими странами.

Головная структура X5 Retail Group зарегистрирована в Нидерландах. Шехтерман, отвечая на вопрос о возможном влиянии подобных изменений на компанию, сообщил, что ритейлер ожидает комментариев от Минфина РФ. "Мы на эту тему ждем разъяснений Минфина. Пока их нет", — сказал он.

Наблюдательный совет X5 в сентябре 2017 года утвердил дивидендную политику компании. Она устанавливает целевой коэффициент выплат на уровне не менее 25% от чистой прибыли X5 по МСФО. При принятии решения о выплате дивидендов наблюдательный совет будет руководствоваться целевым показателем отношения консолидированного чистого долга компании к EBITDA на уровне ниже 2х.

X5 Retail Group — крупнейший по объему выручки российский ритейлер. Количество магазинов компании на конец декабря 2019 года достигло 16 297. Выручка X5 в 2019 году увеличилась на 13,2% — до 1,734 триллиона рублей, EBITDA по МСФО — на 13,9%, до 122,585 миллиарда рублей. Основным акционером X5 является CTF Holdings S.A., который входит в консорциум "Альфа-Групп" (47,86% акций компании), free float составляет 40,62%.