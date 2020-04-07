МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Порядка 28% компаний в России видят риски банкротства в связи с ограничительными мерами из-за коронавируса и девальвации рубля, свидетельствуют данные мониторинга Центра стратегических разработок о состоянии деловой среды в стране.

ЦСР с начала марта 2020 года проводит еженедельные исследования общественных настроений и бизнес-климата в России на фоне шоковых событий – пандемии коронавируса, девальвации рубля, снижения цен на нефть. Во вторник эксперты ЦСР представили последние данные своего еженедельного мониторинга, который прошел в период с 31 марта по 2 апреля. В исследовании приняли участие около 1000 компаний.

"Что касается такого риска, довольно обсуждаемого на сегодняшний день, как банкротство, то по последним данным — это данные начала апреля (первая неделя апреля), 28% компаний в России подвержены риску банкротства", — заявила в ходе онлайн-конференции руководитель центра социально-экономических исследований ЦСР Лора Накорякова.

По ее словам, в сфере торговли и услуг риск банкротства отмечают 37% компаний.