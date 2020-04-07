МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Российская Metro отказалась от торговой наценки на социально значимые товары, говорится в сообщении ритейлера.

"С 6 апреля Metro отменила торговую наценку на ряд товаров из социально значимых категорий. Компания присоединяется к акции других российских торговых сетей с целью поддержать своих B2C и B2B клиентов", — говорится в релизе.

Компания убрала наценку с "первой цены" таких категорий товаров, как сливочное масло, растительное масло, яйца, сахар, соль, крупы, макароны, рис. Конкретный состав корзины может меняться в зависимости от региона. "Срок действия акции распространится на период самоизоляции населения", — указывает Metro.

"Особенной поддержкой отказ от наценки должен стать для клиентов из сегмента малых магазинов у дома, которые обеспечивают значительные группы населения продуктами питания в период самоизоляции", — добавляет компания.

На прошлой неделе решение временно обнулить торговую наценку на отдельные категории социально значимых товаров приняли крупнейшие российские ритейлеры — X5 Retail Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель") и "Магнит".