МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России опровергла информацию о том, что она якобы согласовала повышение цен на ряд продуктов, включая чай, хлеб и консервы.

"В связи с распространением в средствах массовой информации сообщений о том, что поставщики продовольственных товаров планируют повышение отпускных цен на 5-20% для торговых сетей на такие категории товаров как кофе, чай, специи, консервы, макароны, хлебобулочные изделия и рыба, и что такое повышение "прошло проверку" ФАС России, сообщаем: ФАС России не давала оценку и не согласовывала повышение цен поставщиками для торговых сетей", — говорится в сообщении.

"Известия" накануне писали, что крупнейшие поставщики продуктов питания намерены пересмотреть закупочные цены на некоторые товары и уже уведомили об этом торговые сети. По данным газеты, речь идет в том числе о кофе, чае, специях, консервах, макаронах, а также хлебобулочных изделиях и рыбе. В зависимости от категории рост составит от 5 до 20%. Как рассказал "Известиям" исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков, все предложения поставщиков уже прошли проверку ФАС, а значит, не могут быть оценены как спекулятивные.

ФАС сообщает, что исполнительному директору "Руспродсоюза" выдано предостережение о недопустимости подобных публичных высказываний.

ФАС также напоминает, что в условиях распространения COVID-19 ведомство усилило работу по мониторингу цен на социально значимые продукты, к числу которых относится большинство обозначенных категорий товаров. "ФАС России проверит производителей и поставщиков, заявивших о согласованном повышении цен, на предмет нарушения антимонопольного законодательства", — указывает служба.